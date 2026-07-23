Roma a bocca asciutta: sfumato Summerville, Garnacho salta

Summerville sceglie l’Al-Hilal e dice no alla Roma. I giallorossi voltano pagina tra la pista Nusa, Garnacho che sfuma e nuovi obiettivi.

Nonostante qualche ora di ritardo, il sì di Crysencio Summerville all’Arabia è arrivato. Alla luce di quanto riportato da Simone Valdarchi sul Corriere della Sera, l’olandese lascia infatti il West Ham e va all’Al-Hilal, a godersi un quadriennale da 15 milioni a stagione. Eppure, nella scorsa notte, l’ultimo tentativo giallorosso c’è stato. Non un rilancio economico, quanto piuttosto sul piano delle prospettive tecniche, con la Roma che, rispetto alla squadra di Simone Inzaghi, poteva garantire al classe 2001 la vetrina della Champions League. E in effetti il calciatore ci ha riflettuto, con alcuni degli affetti più cari che gli consigliavano la Capitale.

Roma, ora serve una svolta

Le nuove piste di D’Amico

Alla fine, però, spinto dallo stesso, visto il compenso garantito agli inglesi, ha scelto di andare a guadagnare 60 milioni da qui al 2030. Alla, quindi, non resta che ripartire alla caccia di nuovi obiettivi. Anche perché, al 23 luglio, la casella acquisti è ancora vuota (un record negativo per il club) erappresenta la terza delusione in poco tempo, dopo quelle legate a. Certo, rimane la convinzione di aver fatto tutto il possibile, con imessi sul piatto per il cartellino, oltre a un ingaggio da, ma serve al più presto un affare che faccia svoltare l’estate romanista.

Tony D’Amico ha già ravvivato i contatti con l’entourage di Nusa. Tuttavia, la pista che porta al nazionale norvegese è complicata, per la concorrenza della Premier League, Newcastle su tutte, e per una valutazione di 60 milioni da parte del Lipsia. L’obiettivo è cercare una sponda dal lato del giocatore, per poi trattare con i tedeschi. Nel frattempo, Garnacho è a un passo dall’Aston Villa, che, rispetto alla società della famiglia Friedkin, ha garantito al Chelsea l’obbligo di riscatto, fissato a 42 milioni, dopo un anno di prestito. El Mala e Uzun sono altri nomi sul taccuino di D’Amico, ma non si registrano accelerate.