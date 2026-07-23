Roma, cantami o Nusa

La Roma punta ad Antonio Nusa dopo la decisione di ieri di Summerville, che ha tentennato ma alla fine ha scelto di andare all’Al Hilal.

Corriere dello Sport (G.Marota) – Cantami, o Nusa, dell’ira rovinosa di Gasp. Il poema romanista – un’Odissea di mercato – potrebbe cominciare più o meno così, nel giorno in cui l’ennesimo obiettivo di mercato è sfumato e un altro già spunta all’orizzonte. È Antonio Nusa, norvegese con padre nigeriano, attaccante esplosivo e dal dribbling facile, il calciatore che potrebbe ricucire lo strappo generato dal voltafaccia di Summerville (e, con altre modalità, di Celik) e dal mancato arrivo di Greenwood.

Finita per Summerville si guarda a Nusa

A proposito: il sipario sulla telenovela Summerville è calato definitivamente ieri pomeriggio, dopo un ultimo bagliore all’alba. Quella tra lunedì e martedì è stata una notte di riflessioni per il calciatore. Crysencio è stato raggiunto dalle chiamate di D’Amico e Gasperini, i quali hanno provato a ricordargli che tutto l’oro d’Arabia non avrebbe mai potuto valere l’esperienza di giocare la Champions da titolare in un club che ambisce in un paio d’anni a lottare per lo scudetto. Dopo la decisione, la reazione della Roma è stata forte, al punto che i contatti con l’entourage di Nusa sono stati riallacciati già ieri.

L’allenatore non ha preso bene la nuova fumata nera dal comignolo di Trigoria: sperava di abbracciaremartedì sera e di allenarlo già ieri a Trigoria, ma confida sempre in, un diesse che stima e del quale condivide azioni e metodologie di lavoro. In qualsiasi caso, per storia, valore e prospettivenon può essere considerato una soluzione di ripiego: parliamo infatti di un’ala offensiva di 21 anni protagonista in Bundesliga con ile ancora di più alcon i vichinghi trascinati da. Il club targato Red Bull è disponibile a trattare la sua cessione, ma non vorrebbe scendere sotto i