Si rivedono Malen e Ndicka. Oggi test con il Trastevere

La Roma oggi in amichevole con il Trastevere con la nuova maglia. Ci saranno anche Ndicka e Malen, tornati dal Mondiale.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – In attesa degli acquisti, Gian Piero Gasperini si consola con il ritorno di Donyell Malen ed Evan Ndicka. Il centravanti olandese e il centrale ivoriano, infatti, ieri hanno svolto il primo allenamento a Trigoria dopo le vacanze post Mondiale e andranno a infoltire una rosa che al momento offre poche scelte. Sia l’attaccante che il difensore sono a caccia di riscatto visto che non hanno trovato fortuna in America.

Ndicka e Malen poi gli altri

, reduce dall’infortunio rimediato al derby, non ha disputato nemmeno un minuto con la, invece, torna da un torneo complicato con l’: zero gol in quattro gare e un rapporto mai decollato con il ct, anche per il ruolo da esterno che gli è stato assegnato dal secondo match in poi. Il 30 luglio sarà il turno di, poi all’appello mancherà solo

Gasperini concederà qualche minuto ai due “nuovi” arrivati nell’amichevole di oggi a Trigoria (ore 18) contro il Trastevere. Per l’occasione la Roma sfoggerà la nuova maglia, in cui compare il vecchio stemma, presentata ieri sui social e spoilerata da Dybala nella notte dei festeggiamenti per i 99 anni del club.