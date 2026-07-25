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Cannes-Roma, Gasperini sceglie i convocati: 23 giallorossi per il primo test internazionale. Out Pisilli e Cherubini

Guido Rufino
Pubblicato 3 giorni fa il 25/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Cannes-Roma, Gasperini sceglie i convocati: 23 giallorossi per il primo test internazionale. Out Pisilli e Cherubini

La Roma si prepara alla sua prima amichevole internazionale della nuova stagione. Dopo le goleade contro Primavera e Trastevere, la squadra di Gian Piero Gasperini volerà in Francia.

La lista dei convocati

Come riportato dal club giallorosso, Gasperini ha convocato 23 giocatori per la sfida contro il Cannes. Il tecnico potrà contare su gran parte della rosa a disposizione, continuando il lavoro iniziato nei primi giorni di preparazione estiva e valutando le condizioni dei suoi uomini in vista dei prossimi impegni.

Le assenze: fuori Pisilli, Vaz e Cherubini

Non prenderanno parte alla trasferta francese Niccolò Pisilli e Vaz, entrambi fermi ai box per problemi fisici, mentre resta fuori dalla lista anche Cherubini, bloccato dalla febbre. Assenti inoltre El Aynaoui e Koné, ancora in vacanza dopo gli impegni estivi.

Sei giovani della Primavera aggregati

Per completare il gruppo Gasperini ha chiamato anche sei elementi della Primavera: Panico, Di Nunzio, Giammattei, Bah, Lulli e Arena. Un’occasione importante per i giovani giallorossi, che potranno mettersi in mostra davanti al nuovo allenatore nella prima uscita internazionale della Roma targata 2026/27.

I CONVOCATI DI GASPERINI

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Nardin, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Panico, Di Nunzio, Giammattei, Bah.

Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Dybala, Arena.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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