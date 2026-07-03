Dybala prende tempo

Dybala è deluso per il modo in cui la Roma ha portato avanti la trattativa per il suo prolungamento e ha chiesto qualche giorno di riflessione. Ma il rinnovo si farà.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Tra una settimana esatta Paulo Dybala tornerà nella Capitale. Lo farà con la valigia pronta per iniziare la sua quinta stagione in giallorosso, ma con una situazione che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata impensabile: il numero 21 è ancora senza un nuovo contratto e, al 3 luglio, resta uno svincolato a tutti gli effetti. Non è una questione di volontà. Non lo è da parte di D’Amico e non lo è nemmeno da parte dello stesso Dybala, che nel frattempo ha preferito non aprire davvero la porta alle proposte arrivate da altri club, Boca Juniors in testa. La sua priorità è sempre rimasta la Roma. Eppure l’argentino si sarebbe aspettato un percorso molto diverso.