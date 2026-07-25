ULTIM'ORA
LIVE – Cannes-Roma 0-1: vantaggio Dybala Kumbulla ai saluti con la Roma? Il Rayo Vallecano accelera: pronta la proposta per il difensore Summerville sorprende tutti: “L’Al Hilal compete con i migliori club del mondo” Koné-Manchester United, tutto fermo: i Red Devils frenano e Mount può chiudere la porta al francese Calciomercato Roma, si complica la pista per Rashford Calciomercato Roma, dalla Spagna: continua l’interesse per Ruggeri Roma, oggi l’amichevole con il Cannes: la probabile formazione Mercato Roma, trovato l’accordo con il Bologna per Dovbyk Mercato Roma, in chiusura l’arrivo di Castro: i dettagli dell’operazione Calciomercato Roma, torna caldo il nome di Alajbegovic: il Chelsea complica la corsa
NEWS
BREAKING

Cannes-Roma, probabili formazioni e dove vederla: orario, diretta TV e streaming

Guido Rufino
Pubblicato 22 ore fa il 25/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Cannes-Roma, probabili formazioni e dove vederla: orario, diretta TV e streaming

La Roma è pronta ad alzare il livello dei test estivi. Dopo le goleade contro Primavera e Trastevere, la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Cannes nella prima amichevole internazionale. 

Le probabili formazioni

Per la sfida in programma in Francia, Gasperini dovrebbe riproporre l’undici schierato dal primo minuto contro il Trastevere, considerato quello più vicino alla formazione titolare. A centrocampo sarà ancora assente l’infortunato Niccolò Pisilli, con il giovane Bah pronto ad affiancare Bryan Cristante in mediana. Torna invece a disposizione Matías Soulé, che aveva saltato l’ultima amichevole e dovrebbe ritrovare spazio.

Dove vedere Cannes-Roma

La sfida tra Cannes e Roma si giocherà domenica 26 luglio allo Stade Pierre de Coubertin di Cannes, con calcio d’inizio fissato alle 17:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, in streaming per gli abbonati, e su Sky, al canale 214, sempre per i clienti con abbonamento attivo.

PROBABILE FORMAZIONE

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Cherubini; Malen.

#asr #asroma #cannes #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

187 articoli

ARTICOLI CORRELATI