Cannes-Roma, probabili formazioni e dove vederla: orario, diretta TV e streaming

La Roma è pronta ad alzare il livello dei test estivi. Dopo le goleade contro Primavera e Trastevere, la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Cannes nella prima amichevole internazionale.

Le probabili formazioni

Per la sfida in programma in Francia, Gasperini dovrebbe riproporre l’undici schierato dal primo minuto contro il Trastevere, considerato quello più vicino alla formazione titolare. A centrocampo sarà ancora assente l’infortunato Niccolò Pisilli, con il giovane Bah pronto ad affiancare Bryan Cristante in mediana. Torna invece a disposizione Matías Soulé, che aveva saltato l’ultima amichevole e dovrebbe ritrovare spazio.

Dove vedere Cannes-Roma

PROBABILE FORMAZIONE

La sfida trasi giocherà domenica 26 luglio allo, con calcio d’inizio fissato alle 17:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta su, in streaming per gli abbonati, e su, al canale 214, sempre per i clienti con abbonamento attivo.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Cherubini; Malen.