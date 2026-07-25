Cannes-Roma, probabili formazioni e dove vederla: orario, diretta TV e streaming

La Roma è pronta ad alzare il livello dei test estivi. Dopo le goleade contro Primavera e Trastevere, la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Cannes nella prima amichevole internazionale.
Le probabili formazioni
Per la sfida in programma in Francia, Gasperini dovrebbe riproporre l’undici schierato dal primo minuto contro il Trastevere, considerato quello più vicino alla formazione titolare. A centrocampo sarà ancora assente l’infortunato Niccolò Pisilli, con il giovane Bah pronto ad affiancare Bryan Cristante in mediana. Torna invece a disposizione Matías Soulé, che aveva saltato l’ultima amichevole e dovrebbe ritrovare spazio.
Dove vedere Cannes-RomaLa sfida tra Cannes e Roma si giocherà domenica 26 luglio allo Stade Pierre de Coubertin di Cannes, con calcio d’inizio fissato alle 17:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, in streaming per gli abbonati, e su Sky, al canale 214, sempre per i clienti con abbonamento attivo.
PROBABILE FORMAZIONE
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Cherubini; Malen.