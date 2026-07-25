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Roma-Castro, i dettagli dell’accordo con il giocatore: contratto fino al 2031, ecco quanto guadagnerà

Guido Rufino
Pubblicato 19 ore fa il 25/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Castro, i dettagli dell’accordo con il giocatore: contratto fino al 2031, ecco quanto guadagnerà

La Roma continua a spingere per chiudere l’operazione Santiago Castro. Arrivano novità importanti anche sul fronte del calciatore. 

Il contratto

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Roma avrebbe raggiunto un accordo con Santiago Castro per un contratto fino al 2031, con un ingaggio da 2,2 milioni di euro a stagione. Parallelamente, i contatti con il Bologna proseguono per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, dopo che il club emiliano ha aperto alla proposta da 35 milioni di euro.

Accordo totale con il giocatore

L’intesa con l’attaccante argentino rappresenta un ulteriore passo avanti nella trattativa. Castro avrebbe dato il proprio via libera al trasferimento nella Capitale, sposando il progetto tecnico della Roma e di Gian Piero Gasperini, che lo considera uno dei rinforzi ideali per il reparto offensivo.

Manca solo la fumata bianca

Con l’accordo economico ormai definito anche con il calciatore, resta da perfezionare l’intesa definitiva tra Roma e Bologna per chiudere il trasferimento. Le parti continuano a lavorare per limare gli ultimi dettagli, ma la sensazione è che l’operazione sia ormai alle battute finali, con Castro sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore giallorosso.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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