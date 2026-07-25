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Roma-Castro, il colpo prende quota: l’argentino apre ai giallorossi, trattativa con il Bologna per 35 milioni

Guido Rufino
Pubblicato 3 giorni fa il 25/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma-Castro, il colpo prende quota: l’argentino apre ai giallorossi, trattativa con il Bologna per 35 milioni

Dopo aver acceso i riflettori sul mercato offensivo, la Roma sembra aver individuato uno dei profili più interessanti per completare il reparto.

La conferma

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sono in corso contatti diretti tra Roma e Bologna per il possibile trasferimento dell’attaccante argentino. Il club rossoblù parte da una valutazione elevata, intorno ai 40 milioni di euro, ma le parti lavorano per trovare un’intesa su una cifra vicina ai 35 milioni.

L’ok di Castro e la spinta di Gasperini

Il classe 2004 avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento nella Capitale, mentre anche Gasperini avrebbe dato il via libera all’operazione. L’allenatore giallorosso vede in Castro un attaccante capace di garantire intensità, pressione offensiva e presenza in area, caratteristiche fondamentali nel suo sistema di gioco.

Un investimento importante per completare l’attacco

La Roma è alla ricerca di un’alternativa di livello da affiancare a Donyell Malen e considera Castro un profilo con margini di crescita importanti. Dopo l’esplosione con il Bologna e una stagione chiusa con 11 gol, l’argentino è diventato uno degli attaccanti giovani più apprezzati della Serie A. La trattativa è quindi entrata nel vivo: resta da limare la distanza economica con il Bologna, ma la volontà del giocatore e il gradimento tecnico potrebbero favorire la fumata bianca. La Roma accelera per regalare a Gasperini un nuovo talento offensivo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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