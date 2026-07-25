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Roma-Castro, svolta totale: il Bologna dice sì all’offerta giallorossa da 35 milioni

Guido Rufino
Pubblicato 3 giorni fa il 25/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Castro, svolta totale: il Bologna dice sì all’offerta giallorossa da 35 milioni

La trattativa tra Roma e Bologna per Santiago Castro è vicina alla fumata bianca. Arriva un aggiornamento che potrebbe risultare decisivo. 

L’aggiornamento

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Bologna avrebbe accettato l’offerta della Roma da 35 milioni di euro, bonus compresi, per Santiago Castro. Un passo fondamentale nell’operazione, con il club rossoblù che si sarebbe già messo alla ricerca del sostituto per non farsi trovare impreparato in vista della cessione.

Accordo tra i club sempre più vicino

L’intesa economica rappresenta una svolta importante nella trattativa, considerando che la richiesta iniziale del Bologna era superiore. La volontà del giocatore di trasferirsi nella Capitale e il forte gradimento di Gian Piero Gasperini hanno contribuito ad accelerare i tempi del negoziato.

Ora gli ultimi dettagli

Con il via libera del Bologna, l’operazione è ormai nelle battute finali. Restano da definire gli ultimi aspetti burocratici e contrattuali prima della possibile ufficialità, ma la sensazione è che Santiago Castro sia sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per chiudere definitivamente il colpo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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