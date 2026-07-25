C’è un momento preciso, in un mercatino vintage, in cui il tempo si piega: succede quando allunghi la mano verso una scatola di latta, un vinile con la copertina consumata o una lampada da tavolo degli anni Sessanta e ti accorgi che quell’oggetto lo hai già visto a casa dei nonni, in una fotografia, in un ricordo che credevi perduto. È esattamente questa la ragione per cui i mercatini dell’usato e del modernariato continuano a riempirsi ogni weekend, e non solo di collezionisti: oggi tra le bancarelle si aggirano ventenni alla ricerca di un guardaroba sostenibile, arredatori a caccia di un pezzo che nessun negozio potrà mai vendere due volte, famiglie in cerca di una domenica diversa.

Il Lazio, da questo punto di vista, è una regione fortunata. Roma da sola offre un calendario che copre praticamente ogni giorno della settimana, ma il vero tesoro si nasconde spesso nei borghi della provincia, dove i mercatini dell’antiquariato animano piazze storiche una domenica al mese.

Roma: il cuore dei mercatini vintage nel Lazio

Se stai cominciando, il punto di partenza obbligato è Porta Portese, il mercato della domenica mattina a Trastevere: enorme, caotico, imprevedibile. Non è un mercatino “curato”, ed è proprio questo il suo fascino — bisogna avere pazienza, scavare, e la ricompensa arriva quasi sempre.

Per chi cerca abbigliamento, il riferimento storico è il mercato di Via Sannio, a San Giovanni, aperto dal lunedì al sabato in mattinata. Celebre soprattutto per l’abbigliamento militare e lo streetwear di seconda mano, resta uno dei posti migliori della città per giacche, camicie, scarpe e accessori che raccontano le mode passate.

Chi preferisce un’atmosfera più selezionata trova il suo posto al Mercato Monti, in via Leonina, a pochi passi dal Colosseo: aperto nel weekend, è un urban market piccolo ma denso, dove si mescolano creazioni artigianali, modernariato da collezione, gioielli e vinili difficili da trovare altrove.

Per l’antiquariato vero e proprio, l’appuntamento è a Piazza dei Quiriti, nel quartiere Prati: una domenica al mese (in genere la quarta, con pausa estiva) la piazza si popola dei banchi dei migliori antiquari della città, tra porcellane, orologi, arredamento d’epoca, libri antichi e stampe.

Un capitolo a parte merita il mercatino di Capannelle: appuntamento domenicale amatissimo dagli appassionati di auto e moto d’epoca, con espositori di ricambi rari e un assortimento notevole di giocattoli vintage quelli che hanno fatto divertire generazioni intere.

Oltre Roma: la provincia e i borghi

Il Lazio fuori dal Grande Raccordo Anulare è dove si fanno gli affari migliori, semplicemente perché la concorrenza è minore e i prezzi non sono ancora “turistici”. Le piazze storiche di Viterbo e della Tuscia, i borghi dei Castelli Romani come Frascati e Grottaferrata, i centri della provincia di Latina, Rieti e Frosinone ospitano mercatini dell’antiquariato a cadenza mensile, spesso legati a una domenica fissa del mese.

Il problema, per chi cerca, è sempre lo stesso: queste informazioni sono sparse, cambiano, e non esiste un cartellone unico. Ed è esattamente il motivo per cui è nato il progetto de La Mente Nostalgica

Tutti i mercatini vintage del Lazio, in un unico calendario

Girare i mercatini è bello. Scoprire troppo tardi che ce n’era uno a venti minuti da casa, molto meno.

Su La Mente Nostalgica abbiamo raccolto e organizzato i mercatini vintage, dell’usato e dell’antiquariato di tutta Italia, Lazio compreso, con date, orari, luoghi e cadenze mensili sempre aggiornate. Puoi filtrare per regione e per periodo, e scoprire cosa c’è nel prossimo weekend vicino a te.

Consulta il calendario completo di tutta Italia o usa i filtri: lamentenostalgica.com/mercatini

E se preferisci averlo sempre in tasca, scarica gratis l’app La Mente Nostalgica, disponibile per Android e iOS: mercatini vicino a te, notifiche sugli appuntamenti in arrivo e tutto il mondo della nostalgia italiana a portata di dito.

Un consiglio finale: verifica sempre date e orari sui canali ufficiali prima di mettersi in viaggio, perché alcuni appuntamenti possono subire variazioni con poco preavviso.