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Roma, cresce la concorrenza per Tresoldi: anche il Manchester United si inserisce nella corsa

Guido Rufino
Pubblicato 3 giorni fa il 25/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, cresce la concorrenza per Tresoldi: anche il Manchester United si inserisce nella corsa

La Roma continua a seguire con attenzione Nicolò Tresoldi, uno dei profili individuati per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini.

Anche lo United sul centravanti del Bruges

Secondo quanto riportato dal portale belga Voetbalnieuws.be, anche il Manchester United avrebbe messo nel mirino Nicolò Tresoldi. Il centravanti classe 2004, di proprietà del Bruges, è seguito da tempo dalla Roma, che lo considera uno dei profili ideali per completare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Concorrenza sempre più agguerrita

L’interesse dei Red Devils si aggiunge a quello già noto di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, aumentando sensibilmente la concorrenza per il giovane attaccante. Oltre alle numerose pretendenti, resta da superare anche l’ostacolo rappresentato dalla valutazione del Bruges, che continua a chiedere una cifra elevata per lasciar partire uno dei suoi talenti più promettenti. La Roma, intanto, mantiene vivi i contatti, consapevole che servirà un’accelerazione per evitare di perdere un altro obiettivo di mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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