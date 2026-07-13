Pellegrini verso l’accordo, biennale con opzione

Contatti positivi tra Pocetta, agente di Pellegrini, e D’Amico. Lorenzo spera di chiudere il rinnovo entro la fine della settimana.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – Passi in avanti, ma non così rapidi per permettergli di essere presente al raduno. Per la prima volta negli ultimi 10 anni Lorenzo Pellegrini inizia la stagione senza essere tesserato. Ma niente paura.

Il futuro di Pellegrini

Perché il futuro del centrocampista non sarà lontano dalla Roma, come dimostrano gli ultimi contatti (positivi) tra l’entourage di Lorenzo e il ds Tony D’Amico. Previsto un ingaggio da 2,5 milioni a stagione più bonus, ma il vero nodo finora è stato la durata del contratto: si va verso un biennale con rinnovo automatico per il terzo anno in base alle presenze di Pellegrini, che ha rifiutato la corte del Besiktas e che spera di essere agli ordini di Gasperini entro la fine di questa settimana.