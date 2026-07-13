La Roma riparte e Dybala raddoppia, firma e testimonial

Dybala rinnova e riparte. Sarà fondamentale in campo per Gasperini, ma anche fuori come simbolo nell’anno che porta al centenario.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – «Ancora no». Ecco, quella frase relativa alla firma del contratto espressa appena atterrato a Fiumicino due giorni fa a qualcuno aveva destato preoccupazione. Perché poi si tratta di Paulo Dybala, il giocatore più forte e rappresentativo della Roma, il calciatore da cui Gian Piero Gasperini vuole ripartire per la sua Roma 2.0.

Già, perché oggi a Trigoria va in scena il raduno dei giallorossi e a ieri sera l’annuncio del rinnovo di Dybala ancora non era arrivato. Succederà questa mattina, dopo lo scambio degli ultimi documenti e l’accordo sulle ultime clausole. Poi Dybala potrà tranquillamente mettersi a disposizione di Gasperini ed iniziare la sua quinta stagione consecutiva in giallorosso.

Il rinnovo di Dybala

E anche quel «ancora no» diventerà solo un brutto ricordo, anche lontano, di certo non importante quanto la firma sul rinnovo: un anno con opzione per il secondo, con un base fissa di 2,5 milioni di euro e una parte variabile che può portarlo a guadagnare fino a 4 milioni complessivi. Certo, meno della metà rispetto agli 8,5 milioni che la Joya incassava la scorsa stagione, ma comunque uno stipendio in linea con i top della rosa giallorossa. Il famoso tetto di 4 milioni che potrà essere “sforato” solo in casi eccezionali. Come era quello di Mason Greenwood, ad esempio.

Del resto, il rinnovo di Dybala è da inserire in un discorso più generico, non solo legato al campo. C’è anche il volto pulito, la qualità dell’uomo, oltre alla penetrazione internazionale del suo nome. Insomma, nell’anno del Centenario e in un momento in cui a Trigoria sono spariti due totem romani come Claudio Ranieri e Bruno Conti, la Roma ha anche bisogno di avere qualcuno che possa essere il testimonial ideale per un anno speciale. E per questo ruolo Paulo Dybala è – appunto – perfetto.