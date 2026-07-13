Da Garnacho a Moreira e Soulé: il mercato passa dalla Premier

La Roma lavora sull’asse con il Chelsea per Garnacho e Moreira. Occhi anche su Tresoldi, mentre la Premier osserva Koné e Soulé.

Dall’arrivo di Lookman agli addii di Højlund e Romero, D’Amico a Bergamo ha spesso sfruttato i suoi canali in Premier League. Secondo quanto scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, un auspicio, dunque, anche per Alejandro Garnacho e Diego Moreira, entrambi strettamente legati al Chelsea.

D’Amico, asse con il Chelsea per Garnacho e Moreira

L’argentino è di proprietà dei, non si sta allenando ed è una sorta di separato in casa. I primi contatti con gli agenti sono stati positivi e laha incassato una prima apertura da parte del calciatore, stuzzicato dall’idea di trasferirsi nella Capitale dove, tra l’altro, ritroverebbe il compagno di nazionale. Serve tuttavia trovare l’accordo con gli inglesi, che non hanno intenzione di cederlo in prestito secco o con diritto di riscatto e partono da una valutazione di. Tra oggi e domani ci saranno nuovi colloqui, con i giallorossi che potrebbero proporre unal verificarsi di determinate condizioni.

Qualche settimana fa il primo sondaggio con il club di Londra era servito anche a chiedere informazioni per Moreira. Il belga gioca nello Strasburgo, che fa parte della galassia BlueCo dell’americano Todd Boehly. Il Chelsea, quindi, ha una clausola di riacquisto e può pareggiare in qualsiasi momento l’offerta, che non è stata ancora inviata ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro, con l’aggiunta di una clausola sulla rivendita.

Tresoldi e il mercato in uscita

C’è anche un terzo obiettivo che, però, è fuori da questi discorsi. Per il ruolo di vice Malen il preferito rimane Tresoldi, che ha detto sì ma è corteggiato anche dall’Atletico Madrid. La richiesta del Bruges è di 30 milioni e l’eventuale operazione è slegata dalla cessione di Dovbyk, per il quale non è stata presentata alcuna offerta né dal Genoa né da Betis e Villarreal.

La Premier League ha messo nel mirino Koné e Soulé. Il primo si sta mettendo in mostra al Mondiale e ha attirato le attenzioni del Manchester United. Nessuno sconto però: servono almeno 55-60 milioni di euro. In caso di addio, a Trigoria dovrebbero cercare un nuovo centrocampista: secondo i media brasiliani i fari sono puntati su Danilo del Botafogo. Valutazione più bassa per Soulé, tra i 30 e i 35 milioni. L’argentino, sempre più vicino all’addio, aspetta il Sunderland, avanti rispetto a Fulham e Bournemouth.