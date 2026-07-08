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Roma, al via la campagna abbonamenti

Lorenza Suriano
Pubblicato 3 ore fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, al via la campagna abbonamenti

Iniziata questa mattina alle 10 la prima fase della campagna abbonamenti per la prossima stagione della Roma. Si parte dai rinnovi.

Dalle ore 10 di questa mattina i tifosi romanisti possono rinnovare il proprio abbonamento per la stagione di Serie A 2026/2027. La Roma aveva annunciato la nuova campagna, dal nome “Solo la Roma“, con un post sui propri canali social lo scorso lunedì. Le operazioni saranno divise in due fasi. L’obiettivo della società è pareggiare il sold-out dello scorso anno.

Abbonamenti, tutte le informazioni

Gli abbonati da più anni hanno tempo fino al 20 luglio alle 10 per rinnovare a prezzi vantaggiosi, con una successiva proroga fino al 23 luglio che coinvolge tutti coloro che devono effettuare il loro primo rinnovo. Dal 23 al 27 luglio è invece tempo dei cambi di posto.

Dal 27 al 29 luglio inizia la seconda fase, inizialmente dedicata agli iscritti alla waiting list che quest’anno ha visto oltre 25.000 adesioni. Successivamente sarà il momento della vendita libera.

Clicca su questo link per ulteriori informazioni.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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