Roma, al via la campagna abbonamenti

Iniziata questa mattina alle 10 la prima fase della campagna abbonamenti per la prossima stagione della Roma. Si parte dai rinnovi.

Dalle ore 10 di questa mattina i tifosi romanisti possono rinnovare il proprio abbonamento per la stagione di Serie A 2026/2027. La Roma aveva annunciato la nuova campagna, dal nome “Solo la Roma“, con un post sui propri canali social lo scorso lunedì. Le operazioni saranno divise in due fasi. L’obiettivo della società è pareggiare il sold-out dello scorso anno.

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Gli abbonati da più anni hanno tempoper rinnovare a prezzi vantaggiosi, con una successiva proroga fino al 23 luglio che coinvolge tutti coloro che devono effettuare il loro primo rinnovo. Dal 23 al 27 luglio è invece tempo dei cambi di posto.

Dal 27 al 29 luglio inizia la seconda fase, inizialmente dedicata agli iscritti alla waiting list che quest’anno ha visto oltre 25.000 adesioni. Successivamente sarà il momento della vendita libera.

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