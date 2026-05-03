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Rinforzi per Malen: Dybala dal via. Gasp in mezzo ritrova anche Koné

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 03/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Rinforzi per Malen: Dybala dal via. Gasp in mezzo ritrova anche Koné

Dopo settimane di assenza Gasperini può tornare a contare sui suoi giocatori migliori. Koné e Dybala tornano dal primo minuto contro la Viola. 

Roma, arrivano i rinforzi

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma si affida a Donyell Malen per una vittoria chiave nella corsa al quinto posto contro il Como e per restare in scia della Juventus per il quarto. L’olandese, a caccia del dodicesimo gol, sarà supportato dal tridente con Dybala a destra e Soulé a sinistra.

A centrocampo torna Koné accanto a Cristante, anche se non ha ancora i 90 minuti, con Pisilli pronto a subentrare. Sulla fascia destra confermato Celik, recuperato. In difesa avanti con il trio Mancini-Ndicka-Hermoso.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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