Dopo settimane di assenza Gasperini può tornare a contare sui suoi giocatori migliori. Koné e Dybala tornano dal primo minuto contro la Viola.



Roma, arrivano i rinforzi

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma si affida a Donyell Malen per una vittoria chiave nella corsa al quinto posto contro il Como e per restare in scia della Juventus per il quarto. L’olandese, a caccia del dodicesimo gol, sarà supportato dal tridente con Dybala a destra e Soulé a sinistra.