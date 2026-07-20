Roma, c’è chi dice sì. Pellegrini ha fretta, intesa Summerville

La Roma vuole portare Summerville alla corte di Gasperini, desideroso di attaccanti. Nel frattempo si cerca l’intesa per Pellegrini.
Corriere dello Sport (G.Marota) – Alle spalle di Malen, in vacanza dopo un Mondiale deludente, o di Dovbyk, al quale è stato chiesto di lavorare a testa bassa per avere delle chance, Gasperini è rimasto a bocca asciutta. Greenwood era il chiodo fisso dell’allenatore, ma è saltato per i costi. Summerville l’alternativa che sta prendendo sempre più corpo grazie all’accordo trovato tra il ds D’Amico e l’olandese per uno stipendio da 4 milioni netti più bonus. Insomma, Celik avrà pure voltato le spalle alla Roma, ma in giro per l’Europa c’è ancora chi dice sì all’ambizioso progetto giallorosso.
Tra Summerville e Pellegrini
L’altro fronte caldo del mercato è il rinnovo di Pellegrini. Ieri mattina, durante il test con la Primavera, fuori dal centro sportivo è spuntato uno striscione: “Fare un errore può succedere… ripeterlo vuol dire approssimazione! Teniamoci stretto Lorenzo!“. Pellegrini ha un’intesa sulle cifre – 3 milioni a stagione – non ancora sulla durata del contratto. Lui vorrebbe un triennale, anche alla luce del fatto che per prolungare rinuncerà al 50% dello stipendio percepito fino al 30 giugno. La Roma, che non è andata oltre l’annuale per Dybala e il biennale per Cristante, vorrebbe fermarsi a due. Si continua a trattare, con la speranza che la corda non si spezzi.