Roma, c’è chi dice sì. Pellegrini ha fretta, intesa Summerville

La Roma vuole portare Summerville alla corte di Gasperini, desideroso di attaccanti. Nel frattempo si cerca l’intesa per Pellegrini.

Corriere dello Sport (G.Marota) – Alle spalle di Malen, in vacanza dopo un Mondiale deludente, o di Dovbyk, al quale è stato chiesto di lavorare a testa bassa per avere delle chance, Gasperini è rimasto a bocca asciutta. Greenwood era il chiodo fisso dell’allenatore, ma è saltato per i costi. Summerville l’alternativa che sta prendendo sempre più corpo grazie all’accordo trovato tra il ds D’Amico e l’olandese per uno stipendio da 4 milioni netti più bonus. Insomma, Celik avrà pure voltato le spalle alla Roma, ma in giro per l’Europa c’è ancora chi dice sì all’ambizioso progetto giallorosso.

Tra Summerville e Pellegrini

L’ostacolo legato a Summerville è il prezzo del cartellino. Il connazionale di Malen è valutato oltre 50 milioni di euro. La clausola rescissoria oggi non è più attivabile, però il West Ham, appena retrocesso in Championship, conta comunque di monetizzare il più possibile. I 42 milioni che la Roma era pronta a mettere su un vassoio d’argento sono considerati pochi a Londra; sopra la soglia dei 45-46 qualcosa potrebbe cambiare, anche grazie all’aggiunta dei bonus. Il rilancio arriverebbe non oltre mercoledì, sempre in attesa dell’ok dei Friedkin che stanno studiando le carte. L’ostacolo legato aè il prezzo del cartellino. Il connazionale diè valutato oltre 50 milioni di euro. La clausola rescissoria oggi non è più attivabile, però il, appena retrocesso in Championship, conta comunque di monetizzare il più possibile. I 42 milioni che laera pronta a mettere su un vassoio d’argento sono considerati pochi a Londra; sopra la soglia dei 45-46 qualcosa potrebbe cambiare, anche grazie all’aggiunta dei bonus. Il rilancio arriverebbe non oltre mercoledì, sempre in attesa dell’ok deiche stanno studiando le carte.