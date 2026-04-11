Entrato nel mirino di diversi club esteri e italiani, tra cui la Roma, Dario Osorio sembra possa essere un ottimo prospetto per il calcio internazionale.

Mercato, ecco chi è Osorio

Pagine Romaniste (G. Rufino) – Nato a Hijuelas nel 2004, Darío Osorio è uno di quei profili che da tempo orbitano nel radar degli scout europei, soprattutto per la sua capacità di unire tecnica e finalizzazione da esterno moderno. Cresciuto nel calcio sudamericano con la maglia dell’Universidad de Chile, ha costruito lì le basi del suo salto in Europa, imponendosi presto come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Ala destra di piede sinistro, oggi è un nome che torna ciclicamente nei report di mercato.

Un emissario della Roma era presente per monitorarlo nella sfida tra, confermando un interesse crescente attorno al suo nome. Il cileno, nel frattempo, continua a crescere indopo il trasferimento del 2023, attirando attenzioni anche dalla, con club comeche seguono da vicino la sua evoluzione. In Italia , in passato, era già stato sondato dae più recentemente accostato anche al

Dal punto di vista internazionale, Osorio è ormai stabilmente nel giro della nazionale cilena, con presenze e gol che testimoniano una crescita costante fin dall’adolescenza. Nel suo percorso figura anche la partecipazione tra i candidati al Golden Boy 2024, vinto poi da Lamine Yamal, segno di una considerazione già alta a livello europeo. In campo è un’ala moderna: rapido, abile nell’uno contro uno, con un tiro da fuori che rappresenta una delle sue armi principali, e una tendenza naturale ad accentrarsi per cercare la conclusione.