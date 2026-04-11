Entrato nel mirino di diversi club esteri e italiani, tra cui la Roma, Kerim Alajbegovic sta incantando con il suo stile di gioco.

Mercato, ecco chi è Alajbegovic

Pagine Romaniste (G. Rufino) – Nel nuovo ecosistema del calcio austriaco, dove intensità e verticalità sono legge, sta emergendo con sempre più curiosità il profilo di Kerim Alajbegovic. Classe 2007 seguito da diversi club europei, soprattutto in Italia dove potrebbe partire un derby tra Napoli, Milan e Roma.Esterno offensivo di formazione tedesca, è uno di quei giocatori che attirano subito l’occhio: calzettoni bassi, conduzione elegante e la sensazione costante di voler puntare l’uomo senza esitazioni. Un’estetica quasi “classica” applicata a un calcio moderno.

Il suo percorso passa dal, dove veniva osservato come prospetto interessante ma ancora grezzo, fino all’approdo al, club che storicamente valorizza ali aggressive e tecniche. In questa stagione sta trovando minuti e fiducia, con numeri già significativi: 7 gol e 2 assist in circa 28 partite stagionali, accompagnati da un impatto sempre più continuo nelle rotazioni.

Tecnicamente è un’ala sinistra che ama partire largo per poi accentrarsi, con un dribbling spesso portato di esterno destro e un fisico ormai importante (circa 185 cm). Non è un velocista puro, ma compensa con protezione palla e personalità nell’uno contro uno. Il salto definitivo dipenderà dalla sua evoluzione tra centro e fascia, ma l’impressione è chiara: non è solo “bello da vedere”, è uno di quelli che prova a lasciare il segno ogni volta che riceve palla.