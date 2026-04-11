Malen rimette in corsa la Roma. Ranieri, bordate a Gasperini

Ranieri e Gasperini, tensione crescente tra dirigente e allenatore. Dichiarazioni dure prima e dopo la gara, con frattura evidente a sei turni dalla fine.

Gasperini e Ranieri, nella gioia e nel dolore. Finché dura. Promessa estiva: onorarsi tutti i giorni del campionato. Poi, con l’autunno, sono arrivati i problemi. I tre gol di Malen, il 3-0 sul Pisa e la piccola distanza dalla zona Champions – raggiunta la Juventus, il Como quarto è a un punto – diventano un inciso tra un non ti sopporto più e ho bisogno di spazio. Oltre la partita, che non ha detto molto se non i tre punti, c’è di più.

Gasperini-Ranieri, è frattura

Il tecnico non ha mai nascosto la propria insofferenza, si è lamentato da inizio stagione di, mercato, infortuni. Il senior advisor era stato diplomatico. Era. Ma è arrivato al limite. Prima della gara non usa più parole di circostanza: “Se mi piacerà continuare in questo ruolo va bene, altrimenti no. Non resto a fare il garante di nessuno. Come mi sono fatto da parte da allenatore, potrò farlo ora. Il bilancio lo farò alla fine. Da advisor stai al tuo posto e quando vieni interpellato dalla società dici la tua. Io sono consulente della proprietà, non di Gasperini”. E per i pochi che non abbiano capito ancora quanta distanza ci sia tra i due che dovevano essere un’anima sola meglio metterne altra: “Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti (Allegri, Fàbregas, Pioli). La società ha scelto Gasperini”.

E si arriva al mercato, ai calciatori chiesti e andati altrove: “Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta: partire con i giovani e portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri. Noi ci aspettavamo proprio questo: io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non ce n’è stato uno venuto senza la sua approvazione”. Alla fine Gasp ha risposto: “Lasciamo stare l’Atalanta, che è stata subito competitiva. E non era composta solo da giovani. Con Ranieri ci incontreremo la prossima settimana, ma con lui non ho mai avuto screzi. Mancano sei turni alla fine del campionato, ora le priorità sono altre”.

LA REPUBBLICA (Silvia Scotti)