Ruggeri ora si può: Grimaldo all’Atletico lo spinge verso la Roma

L’arrivo all’Atletico di Grimaldo potrebbe spingere Ruggeri al ritorno in Italia. Gasperini spinge per riabbracciare il laterale ex Atalanta.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – L’interesse è sempre lo stesso, esattamente come la voglia di poterlo portare a casa. Rispetto a prima, però, è cambiato qualcosa. In meglio, ovviamente, visto che l’Atletico Madrid ha di fatto preso Alejandro Grimaldo dal Bayer Leverkusen, con un’operazione che porterà nelle casse dei tedeschi circa 20 milioni di euro e, contemporaneamente, permetterà all’esterno sinistro spagnolo di poter tornare a giocare nella Liga.

E tutto questo cosa c’entra con la Roma? C’entra eccome, perché adesso arrivare a Matteo Ruggeri è un po’ più facile di prima. L’esterno italiano dell’Atletico, infatti, aspettava anche di capire le prossime mosse del suo club per togliersi di dosso gli ultimi dubbi. Adesso sa con certezza che la prossima stagione non partirà più titolare. Ed allora la tentazione di accettare la corte della Roma diventa ancora più forte di prima. Perché nella Capitale ritroverebbe il suo maestro, quel Gian Piero Gasperini che lo ha già allenato all’Atalanta per 4 stagioni e che, di fatto, lo ha lanciato nel grande calcio. Una situazione favorevole, che potrebbe anche convincerlo definitivamente a rifare le valigie ed a tornare in Italia.

Del resto, non più tardi di dieci giorni fa i suoi agenti erano stati chiari: “L’Atletico Madrid è contentissimo di tenerlo, ma con il calciomercato può succedere di tutto. Per Ruggeri ci sono richieste sia in Italia sia all’estero“. Insomma, alla fine all’Atletico hanno virato proprio su Grimaldo, dopo che il nuovo ds Mateu Alemany ha capito che Marc Cucurella costava troppo ed arrivare a Maxi Araujo non era facilissimo. Ed allora meglio chiudere subito per lo spagnolo, con Gasp che è subito tornato alla carica con Ruggeri. Tra i due c’è infatti da sempre un rapporto speciale.

Con i giallorossi Ruggeri sarebbe il titolare incontrastato della fascia sinistra, certezza che a Madrid ad esempio non può più avere. E il suo arrivo, tra l’altro, permetterebbe all’allenatore giallorosso di riportare Wesley dall’altra parte, a destra, nella zona di sua competenza, quella dove ama di più giocare. Certo, c’è la questione del financial fair play che dalle parti di Trigoria “stoppa” in questo momento ogni operazione in entrata. Ma adesso Ruggeri è un po’ più vicino di prima. Questo è sicuro.