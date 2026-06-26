Greenwood aspetta Gasp

Greenwood preferisce la Roma a Turchia e Arabia Saudita per via della Champions e Gasperini. Aspetterà ancora fino a metà luglio.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Mason Greenwood ha scelto. Tra offerte milionarie, promesse faraoniche e corteggiatori sparsi tra Europa e Arabia Saudita, l’attaccante inglese ha mandato un messaggio chiaro: vuole la Roma. Un segnale forte, arrivato dopo settimane di contatti e dialoghi continui con Gasperini e Ryan Friedkin. Il progetto giallorosso ha convinto il giocatore e il padre-agente, che ora attendono la mossa decisiva di Trigoria. I prossimi giorni rischiano di essere decisivi. Il mercato corre veloce e il Marsiglia, che ha necessità di fare cassa entro il 30 giugno, continua a ricevere manifestazioni d’interesse. Il club francese si trova infatti in una posizione delicata. Da una parte ha bisogno di liquidità (si parla di addirittura di cessioni per cento milioni), dall’altra non vuole svendere uno dei suoi asset più importanti (chiede 55 milioni, anche in virtù del 40% della rivendita destinato allo United).