Roma sulle tracce di Bellanova: l’Atalanta apre alla cessione ma chiede 25 milioni

Raoul Bellanova è tra i nomi finiti sul taccuino della Roma per il mercato estivo. L’arrivo di Tony D’Amico nell’organigramma giallorosso potrebbe favorire nuove operazioni sia in entrata sia in uscita, soprattutto per soddisfare le richieste tecniche di Gian Piero Gasperini. Tra le priorità del tecnico figura l’inserimento di un esterno capace di coprire tutta la fascia, e il giocatore dell’Atalanta rappresenta una delle opzioni attualmente monitorate. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il club bergamasco sarebbe disposto a valutare una sua partenza durante questa sessione di mercato.

Fulham in corsa e valutazioni tattiche della Roma

Le strategie della Roma per le corsie dipenderanno anche dal ruolo che verrà affidato a Wesley. Qualora Gasperini decidesse di impiegarlo stabilmente sulla fascia destra, la dirigenza dovrebbe concentrare gli sforzi su un rinforzo per il lato opposto. Diversamente, se il brasiliano continuerà a essere utilizzato sulla sinistra, il profilo di Bellanova potrebbe diventare particolarmente interessante per completare il reparto. La concorrenza, però, non manca. Anche il Fulham segue con attenzione la situazione dell’esterno italiano e potrebbe inserirsi nella corsa al giocatore nelle prossime settimane.

Nel frattempo l’Atalanta ha già stabilito la valutazione del cartellino: per avviare una trattativa serviranno circa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse della Roma potrà trasformarsi in una vera negoziazione.