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Nuovi incontri per il rinnovo di Pellegrini

Lorenza Suriano
Pubblicato 23 secondi fa il 09/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Nuovi incontri per il rinnovo di Pellegrini

Procedono i lavori per il rinnovo contrattuale di Pellegrini, contatti continui tra D’Amico e l’entourage. Per Dybala e Celik manca solo la firma.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Rinnovi in dirittura d’arrivo in casa Roma. La situazione legata a Lorenzo Pellegrini resta la più attesa: il centrocampista è formalmente svincolato per la prima volta dopo ventuno anni in giallorosso, ma i lavori sono in corso per il prolungamento. I contatti tra Tony D’Amico e il suo agente Pocetta proseguono senza sosta e tra oggi e domani è in programma un nuovo incontro per trovare una nuova intesa sull’ingaggio.

I rinnovi oltre Pellegrini

Per Zeki Celik, invece, manca solo l’ufficialità: terminata l’avventura al Mondiale con la Turchia, il difensore è in vacanza e tornerà al Fulvio Bernardini con il rinnovo già chiuso. Attesa anche per la firma di Dybala che aspetta il contratto da visionare prima dell’ultimo sì, quello definitivo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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