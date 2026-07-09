Greenwood, alta tensione

I Friedkin non vogliono pareggiare l’offerta del Fenerbahce per Greenwood. Adesso si attende che i turchi possano garantire il pagamento.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – L ’offerta era pronta. Scritta, limata, studiata nei dettagli. Mancava soltanto un clic per spedire la proposta della Roma sulla scrivania del Marsiglia. E invece quella mail è sempre rimasta lì, ferma nella casella di Trigoria, in attesa che arrivasse il via libera definitivo dei Friedkin. Un’offerta che non è partita e salvo clamorosi colpi di scena non partirà mai, perché nel frattempo qualcun altro si è inserito con forza nella corsa a Mason Greenwood. E ha anche sorpassato la Roma. È il Fenerbahçe, che nelle ultime ore ha deciso di premere sull’acceleratore per strappare quello che, dalle parti di Istanbul, verrebbe accolto come il colpo dell’anno.

Il sorpasso del Fenerbahce per Greenwood