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Delusione Gasp, Greenwood salta, Roma su Ndoye

Lorenza Suriano
Pubblicato 16 minuti fa il 09/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Delusione Gasp, Greenwood salta, Roma su Ndoye

Accelerata decisiva del Fenerbahce per Greenwood. La Roma non ha offerto la cifra richiesta al Marsiglia perché non vuole accontentare le richieste al rialzo del padre agente.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Ogni estate ha la sua telenovela, lo scorso luglio proprio in questi giorni iniziava quella di Rios, avvolgendo il nastro e tornando all’era Pallotta la più famosa rimane quella di Mahrez. Ora è il turno di Greenwood. Una storia che ogni giorno si è arricchita di nuovi particolari e che sta per finire come le altre. Se per qualche settimana i giallorossi hanno corso da soli, nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con la rimonta del Fenerbahce.

Il padre agente dell’inglese che appena ha fiutato la possibilità di scatenare un’asta ha cambiato le carte in tavola alzando la richiesta d’ingaggio. D’Amico ha già fatto sapere che la Roma non ha intenzione di mettere sul piatto più di 5 milioni l’anno. Il motivo è semplice. Non si vuole correre il rischio di innescare un effetto domino, potrebbero essere in tanti (da Malen a Wesley) a chiedere un aumento. Meglio, quindi, mantenere il giusto equilibrio all’interno dello spogliatoio.

Le alternative a Greenwood

Problemi che dalle parti di Istanbul non si stanno facendo e sono disposti a ricoprire d’oro Mason con uno stipendio da 7 milioni a stagione che ha già accettato. Ora la palla passa ai club che devono trovare un accordo. Il Fenerbahce ha messo sul piatto i famosi 50 milioni per accontentare il Marsiglia che inizialmente aveva frenato gli entusiasmi chiedendo delle garanzie bancarie che sono poi arrivate nel corso della giornata.

A Trigoria il lavoro non si ferma. D’Amico è impegnato per accontentare Gasperini che da giorni riceve rassicurazioni dalla proprietà. In lista per rinforzare la batteria di esterni d’attacco c’è anche Ndoye del Nottingham Forest, È stato offerto Leao, ma è una pista complicata. Fari puntati su Tzolis e soprattutto su Garnacho. Valutazioni in corso e occhio anche all’eventuale mister X tenuto segreto.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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