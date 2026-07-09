C’è Ndoye nel mirino. La Roma volta pagina, stop a Greenwood

La Roma dice molto probabilmente addio a Greenwood. La prima alternativa si chiama Dan Ndoye, svizzero in forza al Nottingham Forest.

La Gazzetta dello Sport (A.D’Urso) – Mentre l’ombra di Mason Greenwood si allontana dai radar di Trigoria, i riflettori della Roma si spostano rapidamente verso Nord, direzione Nottingham, nel Regno Unito, illuminando un profilo che vive da protagonista i clamori del Mondiale e ha freschezza atletica e imprevedibilità: Dan Ndoye, profondo conoscitore della Serie A dopo l’esperienza forte al Bologna, è l’uomo di nuovo in cima ai pensieri giallorossi per la fascia destra alta.

I nomi per il dopo Greenwood

Nel teatro a cielo aperto del calciomercato, il club deisceglie la strada del buon senso e non si lascia coinvolgere in aste o giochi al rialzo per l’inglese (ora destinato alche gli garantirebbe 7-8 milioni d’ingaggio a stagione), spostando il mirino su un giocatore come lo svizzero che ha già dato prova nel nostro campionato di concretezza, velocità e versatilità tattica.

Il ds Tony D’Amico sta valutando le principali piste che portano agli esterni migliori in circolazione funzionali al gioco dell’allenatore e della Roma. E, dopo aver considerato fin dal primo momento l’operazione Greenwood esorbitante per costi (50 milioni) e tempistiche e dopo aver scartato l’ipotesi Pepe del Porto, tiene in piedi i contatti con altri interpreti del ruolo a partire proprio dallo svizzero impegnato Mondiale, la cui valutazione è anche leggermente calata. Motivo per cui il club giallorosso ha più argomenti a disposizione e potrebbe trovare questo mese un’intesa con lo stesso giocatore per un ingaggio alla portata attorno ai 3,5 milioni più bonus.

Ndoye per Gasp, dal punto di vista strettamente tecnico, l’esterno d’attacco rappresenterebbe del resto l’incastro perfetto. Sarebbe l’alter ego ideale di Paulo Dybala sulla corsia alta di destra con un mix, il suo, di corsa, sacrificio e strappi fulminei con cui spaccare le partite. Al centro dell’attacco troverebbe Donyell Malen, con cui sarebbe facile instaurare un feeling sin dalle prime battute dato che parlano entrambi la stessa lingua: quella del calcio d’alto livello.