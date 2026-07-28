Non solo Castro. Ora caccia all’esterno

Ieri sera Santiago Castro è arrivato a Termini, oggi le visite e poi la firma. Adesso la Roma punta al trequarti di sinistra e non molla Nusa.

Il Tempo (L.Pes) – La Roma non si ferma. Dopo Castro i giallorossi cercano un altro colpo entro la fine della settimana per regalare a Gasperini un altro rinforzo per la seconda parte di ritiro in Galles. E il target, ovviamente, resta quello: esterno d’attacco. Ma andiamo con ordine. Ieri mattina è arrivata la fumata bianca per Santiago Castro. L’attaccante arriva alla Roma a titolo definitivo per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita da riconoscere al Bologna.

Dopo Castro si cerca Nusa

Attenzione massima, come detto, sull’esterno sinistro d’attacco di piede destro. D’Amico è al lavoro per portare un secondo rinforzo entro venerdì, giorno della partenza della squadra per il Regno Unito. Tra i profili più apprezzati a Trigoria c’è sempre quello di Nusa, ma la distanza col Lipsia, che ha venduto anche Diomande al Real Madrid per più di 100 milioni, resta ampia e l’affare è tutt’altro che semplice. Per questo già da giorni il ds è andato su alternative al momento top secret, con i sondaggi a vuoto anche per Ezzalzouli e Schade che hanno costi fuori mercato. Non presa in considerazione neanche la pista Lang, proposto da alcuni intermediari.