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Castro va alla Roma. Ora Nusa

Lorenza Suriano
Pubblicato 2 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Castro va alla Roma. Ora Nusa

La Roma, dopo essersi assicurata Castro come centravanti di riserva, punta a un esterno. Il preferito della società è Antonio Nusa.

Tuttosport (D.Marchetti) – Per una Roma che tornerà ad allenarsi a Trigoria domani, c’è un’altra Roma che non smette di lavorare. Dal mercato allo stadio, le tessere del puzzle stanno iniziando a trovare i giusti incastri. E se per l’impianto giallorosso che sorgerà a Pietralata, ieri è stata una giornata importante con l’avvio della conferenza dei servizi, sul piano acquisti anche c’è stata un’accelerata dopo le trattative sfumate per Greenwood e Summerville.

Nusa la priorità

La priorità di Gasperini è ancora l’attacco, reparto per cui ha chiesto due colpi e il primo è arrivato: nella tarda serata di ieri è infatti sbarcato Castro che oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto per essere a disposizione già domani per la ripresa degli allenamenti. Un’operazione complessiva da 35 milioni di euro e che ha avuto l’ok della proprietà a sbloccare un extra budget in vista anche dell’altro colpo in attacco che serve. Qui il nome è quello di Nusa del Lipsia. Un affare decisamente più oneroso e complesso, per il quale servirà altro tempo.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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