Castro va alla Roma. Ora Nusa

La Roma, dopo essersi assicurata Castro come centravanti di riserva, punta a un esterno. Il preferito della società è Antonio Nusa.

Tuttosport (D.Marchetti) – Per una Roma che tornerà ad allenarsi a Trigoria domani, c’è un’altra Roma che non smette di lavorare. Dal mercato allo stadio, le tessere del puzzle stanno iniziando a trovare i giusti incastri. E se per l’impianto giallorosso che sorgerà a Pietralata, ieri è stata una giornata importante con l’avvio della conferenza dei servizi, sul piano acquisti anche c’è stata un’accelerata dopo le trattative sfumate per Greenwood e Summerville.

Nusa la priorità