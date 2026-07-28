Roma, Angelino può partire

Gasperini ha accettato di valutare Angelino durante questo ritiro, ma lo spagnolo sembra un lontano parente di quello ammirato due anni fa.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, tra i nomi considerati in uscita dalla Roma potrebbe esserci anche quello di Angelino. Il laterale spagnolo nella passata stagione ha disputato soltanto 9 partite per un totale di 430 minuti a causa di alcuni problemi non meglio specificati. Sia il calciatore che il club si sono presi questo ritiro estivo per valutare la situazione, ma i segnali arrivati fino ad ora sono tutt’altro che incoraggianti.

Il futuro di Angelino