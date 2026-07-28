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Roma, Angelino può partire

Lorenza Suriano
Pubblicato 2 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Angelino può partire

Gasperini ha accettato di valutare Angelino durante questo ritiro, ma lo spagnolo sembra un lontano parente di quello ammirato due anni fa.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, tra i nomi considerati in uscita dalla Roma potrebbe esserci anche quello di Angelino. Il laterale spagnolo nella passata stagione ha disputato soltanto 9 partite per un totale di 430 minuti a causa di alcuni problemi non meglio specificati. Sia il calciatore che il club si sono presi questo ritiro estivo per valutare la situazione, ma i segnali arrivati fino ad ora sono tutt’altro che incoraggianti.

Il futuro di Angelino

Nelle prime tre amichevoli disputate, l’ex Lipsia è parso in seria difficoltà, ancora molto lontano dalla migliore condizione. In quel ruolo la Roma cerca un titolare e un sostituto di Celik, il che renderebbe di fatto il classe 97 il quinto elemento nelle gerarchie. Per questo una cessione non è affatto da escludere, anche perché il residuo a bilancio è irrisorio. Nelle passate settimane si era fatto avanti il Betis, che ha però dirottato le proprie attenzioni verso Fran Garcia. Servirà quindi trovare la soluzione migliore per tutti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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