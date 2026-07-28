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Fresneda, la Roma avanza

Lorenza Suriano
Pubblicato 3 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Fresneda, la Roma avanza

La Roma è interessata a Ivan Fresneda, laterale destro classe 2004 dello Sporting. Il suo costo è tra i 15 e i 18 milioni. Rimpiazzerebbe Celik.

 Corriere dello Sport (G.Marota) – Trova sempre più conferme l’interesse della Roma per Ivan Fresneda, terzino destro che lo Sporting Lisbona valuta tra i 15 e i 18 milioni di euro. In quella posizione il ds D’Amico è alla ricerca di un sostituto di Celik, approdato alla Juventus a  parametro zero proprio quando sembravano risolti tutti i nodi legati al suo rinnovo di contratto.

Le caratteristiche di Fresneda

Fresneda, titolare della Spagna Under 21, ha caratteristiche che sarebbero molto utili al gioco di Gasperini: è infatti un esterno in grado di agire a tutta fascia, abile nell’uno contro uno ma anche in possesso dell’equilibrio necessario a garantire una fase difensiva solida e affidabile. In più, ha già una discreta esperienza internazionale. Nella passata stagione ha disputato 10 partite in Champions League e frequenta abitualmente le competizioni europee dal 2023 nonostante abbia soltanto 21 anni. La diplomazia giallorossa è al lavoro per abbassare il prezzo.
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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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