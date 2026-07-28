Calciomercato, la Roma segue Nicolas Raskin

La Roma continua a valutare diversi centrocampisti. Tra questi, secondo informazioni dal Belgio, ci sarebbe Nicolas Raskin dei Rangers.

Secondo quanto sostiene il portale belga VoetbalKrant, la Roma avrebbe messo gli occhi su Nicolas Raskin, centrocampista dei Rangers – tra l’altro visto proprio nella sfida di Ibrox contro i giallorossi – e della nazionale del Belgio. Il classe 2001 potrebbe interessare soprattutto in caso di partenza di Manu Koné, su cui rimane vigile il Manchester United. Insieme alla Roma, il mediano della squadra di Glasgow è seguito anche dal Villarreal, che in questo momento appare in leggero vantaggio.

La stagione di Raskin

Il belga è reduce dalle due annate migliori in carriera, entrambe con la maglia dei light blues. Lo scorso anno ha messo a segno, mentre in quella precedente aveva fatto registrare 5 gol e 11 passaggi vincenti. Nonostante il rendimento altalenante dei, il 25enne si è assestato come un pilastro fondamentale della compagine scozzese, fino a guadagnarsi l’attenzione di, CT della sua nazionale, e di diversi club europei. Il nativo di Liegi lascerebbe il club dopo 4 stagioni e mezzo, prelevato dalloper 1,5 milioni nel gennaio 2023.