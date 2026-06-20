Il Mondiale dell’Olanda di Donyell Malen è sempre più nel vivo, ma il bomber giallorosso non si è ancora sbloccato.
In questo momento l’Olanda di mister Koeman sta disputando la seconda partita dei gironi della Coppa del Mondo contro la Svezia, dopo l’esordio amaro contro il Giappone terminato 2 a 2
Malen fuori a fine primo tempo
Gli “Oranje” in questo preciso istante stanno trionfando per 4 a 0 contro la Svezia di Gyokeres
e la vittoria di stasera, al netto di strani capovolgimenti di fronte, potrebbe portare gli olandesi ad un passo dalla qualificazione al prossimo turno. Per l’attaccante giallorosso, però, ancora non è arrivato il primo centro in questa nuova versione della competizione mondiale
e oggi la sua partita è terminata anzitempo, al 45′ sostituito per Summerville
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