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Mondiale, Olanda-Svezia 4 a 0: per Malen solo i primi 45′

Redazione
Pubblicato 9 ore fa il 20/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, Olanda-Svezia 4 a 0: per Malen solo i primi 45′

Il Mondiale dell’Olanda di Donyell Malen è sempre più nel vivo, ma il bomber giallorosso non si è ancora sbloccato. 

In questo momento l’Olanda di mister Koeman sta disputando la seconda partita dei gironi della Coppa del Mondo contro la Svezia, dopo l’esordio amaro contro il Giappone terminato 2 a 2

Malen fuori a fine primo tempo

Gli “Oranje” in questo preciso istante stanno trionfando per 4 a 0 contro la Svezia di Gyokeres e la vittoria di stasera, al netto di strani capovolgimenti di fronte, potrebbe portare gli olandesi ad un passo dalla qualificazione al prossimo turno. Per l’attaccante giallorosso, però, ancora non è arrivato il primo centro in questa nuova versione della competizione mondiale e oggi la sua partita è terminata anzitempo, al 45′ sostituito per Summerville.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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