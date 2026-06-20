Koné tra passato e presente: “Le Olimpiadi mi hanno cambiato la vita”

Manu Koné si racconta in una lunga intervista a “Le Parisien” e ripercorre il suo percorso di crescita, dagli inizi difficili fino all’esplosione internazionale.

Il salto con le Olimpiadi

Per Manu Koné il punto di svolta è arrivato con le Olimpiadi di Parigi 2024. Il centrocampista francese ha spiegato come quell’esperienza abbia rappresentato una vera e propria svolta personale e professionale: “Mi hanno cambiato la vita, non venivo più considerato un ragazzino”. Un passaggio che ha segnato la definitiva consacrazione del giocatore nel panorama internazionale.

Gli inizi e i dubbi

La rinascita dopo l’infortunio

Il centrocampista dellaha poi ricordato le difficoltà iniziali del suo percorso, legate anche al suo carattere riservato. “Ero molto discreto, a volte persino freddo”, ha raccontato, ammettendo di aver vissuto momenti di frustrazione in cui aveva la sensazione di non ricevere il giusto riconoscimento. Non sono mancati nemmeno i dubbi personali, fino a chiedersi se non si stesse “sopravvalutando” nei periodi più complicati.

Determinante anche il passaggio segnato dall’infortunio al ginocchio ai tempi del Borussia Mönchengladbach, quando diversi grandi club europei avevano iniziato a seguirlo prima di interrompere i contatti. Un momento di brusca frenata che, però, ha contribuito a rafforzarne la crescita mentale. Oggi Koné si è ritagliato un ruolo da protagonista con la Roma e con la nazionale francese.