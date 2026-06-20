Koné tra passato e presente: “Le Olimpiadi mi hanno cambiato la vita”

Manu Koné si racconta in una lunga intervista a “Le Parisien” e ripercorre il suo percorso di crescita, dagli inizi difficili fino all’esplosione internazionale.
Il salto con le Olimpiadi
Per Manu Koné il punto di svolta è arrivato con le Olimpiadi di Parigi 2024. Il centrocampista francese ha spiegato come quell’esperienza abbia rappresentato una vera e propria svolta personale e professionale: “Mi hanno cambiato la vita, non venivo più considerato un ragazzino”. Un passaggio che ha segnato la definitiva consacrazione del giocatore nel panorama internazionale.
Gli inizi e i dubbiIl centrocampista della Roma ha poi ricordato le difficoltà iniziali del suo percorso, legate anche al suo carattere riservato. “Ero molto discreto, a volte persino freddo”, ha raccontato Koné, ammettendo di aver vissuto momenti di frustrazione in cui aveva la sensazione di non ricevere il giusto riconoscimento. Non sono mancati nemmeno i dubbi personali, fino a chiedersi se non si stesse “sopravvalutando” nei periodi più complicati.
La rinascita dopo l’infortunio
Determinante anche il passaggio segnato dall’infortunio al ginocchio ai tempi del Borussia Mönchengladbach, quando diversi grandi club europei avevano iniziato a seguirlo prima di interrompere i contatti. Un momento di brusca frenata che, però, ha contribuito a rafforzarne la crescita mentale. Oggi Koné si è ritagliato un ruolo da protagonista con la Roma e con la nazionale francese.