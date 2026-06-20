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Mondiale, Olanda travolgente contro la Svezia: 5 a 1 ma solo 45′ per Malen

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 20/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, Olanda travolgente contro la Svezia: 5 a 1 ma solo 45′ per Malen

Il Mondiale dell’Olanda di Donyell Malen è sempre più nel vivo e la qualificazione al prossimo turno è ad un passo.

Questa sera l‘Olanda di mister Koeman ha disputato la seconda partita dei gironi della Coppa del Mondo contro la Svezia, dopo l’esordio amaro contro il Giappone terminato 2 a 2.

Olanda forza 5: solo un tempo per Malen

Gli “Oranje” si rifanno subito dopo l’esordio amaro e vincono 5 a 1 travolgendo la Svezia di Potter e portandosi in testa al girone con 4 puntiPer l’attaccante giallorosso, però, ancora non è arrivato il primo centro in questa nuova versione della competizione mondiale e oggi la sua partita è terminata anzitempo, al 45′ sostituito per Summerville.

A segno: doppietta di Brobbey (5’/17′); doppietta di Gakpo (47’/54′); Elanga (59′); Summerville (89′)

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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