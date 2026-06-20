Il Mondiale dell’Olanda di Donyell Malen è sempre più nel vivo e la qualificazione al prossimo turno è ad un passo.
Questa sera l‘Olanda di mister Koeman ha disputato la seconda partita dei gironi della Coppa del Mondo contro la Svezia, dopo l’esordio amaro contro il Giappone terminato 2 a 2.
Olanda forza 5: solo un tempo per Malen
Gli “Oranje
” si rifanno subito dopo l’esordio amaro e vincono 5 a 1
travolgendo la Svezia
di Potter e portandosi in testa al girone con 4 punti
. Per l’attaccante giallorosso, però, ancora non è arrivato il primo centro in questa nuova versione della competizione mondiale
e oggi la sua partita è terminata anzitempo, al 45′ sostituito per Summerville
.
A segno:
doppietta di Brobbey
(5’/17′); doppietta di Gakpo
(47’/54′); Elanga
(59′); Summerville
(89′)