Il Mondiale dell’Olanda di Donyell Malen è sempre più nel vivo e la qualificazione al prossimo turno è ad un passo.

Questa sera l‘Olanda di mister Koeman ha disputato la seconda partita dei gironi della Coppa del Mondo contro la Svezia, dopo l’esordio amaro contro il Giappone terminato 2 a 2.

Olanda forza 5: solo un tempo per Malen

doppietta di(5’/17′); doppietta di(47’/54′);(59′);(89′)