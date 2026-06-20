Olanda-Svezia, c’è ancora Malen: l’attaccante della Roma parte titolare

Dopo il pareggio all’esordio contro il Giappone, l’Olanda torna in campo per la seconda giornata del Mondiale.

Fiducia a Malen

Nuova chance dal primo minuto per Donyell Malen. L’attaccante della Roma, protagonista di una buona prestazione nella gara inaugurale contro il Giappone nonostante l’assenza del gol, sarà ancora titolare nella sfida contro la Svezia valida per il gruppo F del Mondiale. Koeman punta sulla sua velocità e sulla sua capacità di creare superiorità sugli esterni.

Brobbey riferimento centrale

Obiettivo primo successo

Nel tridente offensivo deglisaràad agire da centravanti, conchiamato a svariare sulle corsie offensive e a supportare la manovra offensiva della Nazionale olandese. Una soluzione che il commissario tecnico ha deciso di confermare dopo le buone indicazioni arrivate all’esordio.

Dopo il 2-2 contro il Giappone, l’Olanda cerca punti pesanti per indirizzare il proprio cammino nel gruppo F. Di fronte ci sarà una Svezia reduce da una convincente vittoria all’esordio e intenzionata a confermarsi. Gli occhi, però, saranno puntati anche su Malen, atteso a una prova da protagonista.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Malen, Brobbey, Gakpo. CT: Koeman.

SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak. CT: Potter.