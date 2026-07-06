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Merino gela Cristiano Ronaldo al 90’: la Spagna elimina il Portogallo e vola ai quarti

Guido Rufino
Pubblicato 1 ora fa il 06/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Merino gela Cristiano Ronaldo al 90’: la Spagna elimina il Portogallo e vola ai quarti

La Spagna conquista il pass per i quarti di finale del Mondiale al termine di una sfida intensa e combattuta. 

Merino decisivo nel finale

Dopo una gara equilibrata e ricca di tensione, ma con poche vere occasioni da gol, è stata la Spagna a trovare l’episodio decisivo. Nei minuti di recupero Mikel Merino, entrato nella ripresa, ha firmato l’1-0 su assist di Ferran Torres, regalando alla formazione di Luis De la Fuente una qualificazione pesantissima. Le sostituzioni del commissario tecnico spagnolo si sono rivelate determinanti nell’economia della partita.

Ronaldo saluta il Mondiale con amarezza

Per il Portogallo resta tanta delusione, soprattutto per Cristiano Ronaldo, che chiude con una sconfitta quella che rappresenta la sua ultima presenza ai Mondiali. Il fuoriclasse portoghese è rimasto in campo fino al triplice fischio, ma non è riuscito a lasciare il segno in una partita molto bloccata, nella quale anche altri protagonisti attesi come Lamine Yamal, Vitinha, Rafael Leão e Bernardo Silva hanno faticato a trovare spazio.

La Spagna attende la prossima avversaria

Grazie al successo per 1-0, la Spagna accede ai quarti di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti e Belgio. Le Furie Rosse proseguono così il proprio cammino nel torneo, mentre il Portogallo saluta la competizione con il rimpianto di essere stato punito soltanto nel finale, al termine di una partita rimasta in equilibrio fino agli ultimi istanti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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