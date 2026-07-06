La Spagna conquista il pass per i quarti di finale del Mondiale al termine di una sfida intensa e combattuta.

Merino decisivo nel finale

Dopo una gara equilibrata e ricca di tensione, ma con poche vere occasioni da gol, è stata la Spagna a trovare l’episodio decisivo. Nei minuti di recupero Mikel Merino, entrato nella ripresa, ha firmato l’1-0 su assist di Ferran Torres, regalando alla formazione di Luis De la Fuente una qualificazione pesantissima. Le sostituzioni del commissario tecnico spagnolo si sono rivelate determinanti nell’economia della partita.

Ronaldo saluta il Mondiale con amarezza

La Spagna attende la prossima avversaria

Per ilresta tanta delusione, soprattutto per, che chiude con una sconfitta quella che rappresenta la sua ultima presenza ai. Il fuoriclasse portoghese è rimasto in campo fino al triplice fischio, ma non è riuscito a lasciare il segno in una partita molto bloccata, nella quale anche altri protagonisti attesi comehanno faticato a trovare spazio.

Grazie al successo per 1-0, la Spagna accede ai quarti di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti e Belgio. Le Furie Rosse proseguono così il proprio cammino nel torneo, mentre il Portogallo saluta la competizione con il rimpianto di essere stato punito soltanto nel finale, al termine di una partita rimasta in equilibrio fino agli ultimi istanti.