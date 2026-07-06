La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la nuova stagione, ma nelle ultime ore è sfumato uno degli obiettivi individuati per la difesa.

Tentativo in extremis dei giallorossi

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, la Roma ha cercato di inserirsi nelle ultime ore nella trattativa per Bright Ede, promettente difensore centrale classe 2007 di proprietà del Motor Lublin. La dirigenza capitolina aveva individuato nel giovane polacco un profilo di prospettiva per rinforzare il reparto arretrato, ma il tentativo non è andato a buon fine.

Ede mantiene la parola data al Deportivo

La Roma guarda già ai prossimi obiettivi

Nonostante l’interesse dellae quello di diversi club inglesi, tra cui, il difensore ha deciso di rispettare l’impegno preso con il. Il giocatore, infatti, aveva già dato la propria disponibilità al club spagnolo e nelle prossime ore firmerà un contratto della durata di cinque anni, chiudendo definitivamente ogni possibilità di trasferimento in giallorosso.

Bright Ede lascia il Motor Lublin dopo una stagione positiva nella massima serie polacca, chiusa con 17 presenze e un gol, oltre alle otto apparizioni con la Nazionale Under 19 della Polonia. Per la Roma si tratta di un obiettivo sfumato, ma il mercato è ancora lungo e la società continuerà a lavorare per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa completa e competitiva in vista dell’inizio della stagione.