La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi offensivi per Gian Piero Gasperini.

L’indiscrezione dalla Francia

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, la Roma avrebbe manifestato interesse per Simon Adingra. L’esterno offensivo, dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Monaco, è rientrato al Sunderland, club proprietario del suo cartellino. I monegaschi vorrebbero riportarlo nel Principato con la formula del prestito, ma l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice.

Concorrenza internazionale

Un nome da tenere d’occhio

Sul talento ivoriano non ci sarebbe soltanto il. Sempre secondo la fonte francese, anche ilstarebbero seguendo con attenzione la situazione, pronte a valutare un eventuale affondo qualora si aprissero spiragli per la trattativa. Il, però, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del giocatore.

Al momento non risultano contatti ufficiali tra le parti, ma l’interesse della Roma conferma la volontà del club di continuare a sondare il mercato degli esterni offensivi. Adingra rappresenta quindi un profilo da seguire nelle prossime settimane, anche se le priorità della dirigenza giallorossa restano legate alle operazioni considerate più avanzate.