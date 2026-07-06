ULTIM'ORA
Roma, il precampionato si vede tutto su DAZN: ecco il calendario completo delle amichevoli Roma, dalla Francia spunta Adingra: giallorossi sulle tracce dell’esterno del Sunderland Roma, Tresoldi piace ma resta sullo sfondo: nessun contatto col Brugge, priorità Greenwood “Solo la Roma”: al via la campagna abbonamenti 2026/27, ecco tutte le date Taylor ad arbitrare Portogallo-Spagna, i tifosi insorgono: “Come si fa ad affidare una partita del genere a lui” Calciomercato Roma, trattativa avanzata per la cessione di Lulli all’Avellino: tutti i dettagli Newport County – Roma, via libera alla vendita dei biglietti: tutte le info Nainggolan sul caso Balogun: “È la prova che il pallone ormai è solo una questione di soldi. A cosa servono i cartellini, se poi di fatto vengono tolti?” Malagò sul caso Balogun: “Questa scelta ha un evidente sapore politico. È un precedente pericolosissimo” Roma, anche Pellegrini verso il rinnovo: accordo vicino fino al 2029
CALCIOMERCATO
BREAKING

Roma, dalla Francia spunta Adingra: giallorossi sulle tracce dell’esterno del Sunderland

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 06/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, dalla Francia spunta Adingra: giallorossi sulle tracce dell’esterno del Sunderland

La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi offensivi per Gian Piero Gasperini. 

L’indiscrezione dalla Francia

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, la Roma avrebbe manifestato interesse per Simon Adingra. L’esterno offensivo, dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Monaco, è rientrato al Sunderland, club proprietario del suo cartellino. I monegaschi vorrebbero riportarlo nel Principato con la formula del prestito, ma l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice.

Concorrenza internazionale

Sul talento ivoriano non ci sarebbe soltanto il Monaco. Sempre secondo la fonte francese, anche il Lipsia e la Roma starebbero seguendo con attenzione la situazione, pronte a valutare un eventuale affondo qualora si aprissero spiragli per la trattativa. Il Sunderland, però, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del giocatore.

Un nome da tenere d’occhio

Al momento non risultano contatti ufficiali tra le parti, ma l’interesse della Roma conferma la volontà del club di continuare a sondare il mercato degli esterni offensivi. Adingra rappresenta quindi un profilo da seguire nelle prossime settimane, anche se le priorità della dirigenza giallorossa restano legate alle operazioni considerate più avanzate.

#Adingra #asr #asroma #Mercato #Roma #sunderland

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

58 articoli

ARTICOLI CORRELATI