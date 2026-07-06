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Falcao su Gasperini: “Ha fatto un grande lavoro all’Atalanta. Io alla Roma? Non mi hanno mai più contattato“

Guido Rufino
Pubblicato 3 minuti fa il 06/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Falcao su Gasperini: “Ha fatto un grande lavoro all’Atalanta. Io alla Roma? Non mi hanno mai più contattato“

La storica qualificazione alla prossima Champions League della Roma per mano di Gian Piero Gasperini non è di certo passata inosservata. Ne ha parlato anche la leggenda giallorossa Paulo Roberto Falcao.

Falcao: “La Roma può vincere lo Scudetto”

Falcao durante il suo intervento a Notti Mondiali sulla Rai, ha espresso sulla Roma, ritenendo che la squadra si possa candidare per la vittoria dello scudetto: “Gasperini ha fatto un grande lavoro all’Atalanta e ora lo sta facendo a Trigoria. Può vincere lo Scudetto”.

Il campione brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla formazione capitolina soffermandosi anche su Wesley: “Può essere l’uomo in più di Gasperini”. 

Infine il centrocampista brasiliano ha concluso parlando del passato giallorosso: “Bruno Conti un fratello, Totti un grande giocatore. Un mio ritorno alla Roma? Nel 1991 ero vicino per fare l’allenatore, poi non mi hanno mai più contattato. Il gol di Turone? Non serviva il Var o la tecnologia di oggi per convalidarlo”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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