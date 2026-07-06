Caso Balogun, Infantino rompe il silenzio: “Ho parlato con Trump, ma la FIFA decide in piena autonomia”

Non si placano le polemiche attorno al caso Balogun, diventato uno dei temi più discussi del Mondiale.

Infantino difende il Comitato disciplinare

A fare chiarezza è stato lo stesso Gianni Infantino, che attraverso un comunicato ufficiale ha ribadito come gli organi giudiziari della FIFA operino in totale autonomia. Il presidente ha sottolineato che il Comitato di Disciplina applica il Codice Disciplinare FIFA in maniera indipendente, prendendo decisioni esclusivamente sulla base delle norme vigenti e dei fatti esaminati. Un messaggio rivolto soprattutto alla UEFA, che aveva espresso forte disappunto dopo la sospensione della squalifica inflitta a Folarin Balogun.

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Balogun in campo, ma le polemiche continuano

Infantino ha poi confermato di aver parlato con il presidente degli, precisando però che il colloquio non ha avuto alcuna influenza sul procedimento disciplinare. Il numero uno dellaha spiegato di aver semplicemente informatodell’esistenza di un iter legale ancora in corso, ribadendo che la decisione sarebbe spettata esclusivamente agli organi competenti. Un principio che, ha assicurato, continuerà a difendere per tutelare la credibilità dell’istituzione.

Infantino ha infine ammesso di non condividere sempre le decisioni del Comitato di Disciplina, pur rispettandone pienamente l’autonomia. Una presa di posizione che, però, difficilmente basterà a spegnere le polemiche. Nella notte italiana Balogun sarà infatti regolarmente titolare nella sfida tra Stati Uniti e Belgio, valida per gli ottavi di finale del Mondiale, un match destinato ad alimentare ulteriormente un caso che continua a far discutere il calcio internazionale.