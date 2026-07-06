La nuova Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a mettersi al lavoro.
Si parte dal raduno di Trigoria
La preparazione estiva della Roma entrerà nel vivo il prossimo 13 luglio con il raduno a Trigoria, primo appuntamento ufficiale della stagione 2026/27. Sarà anche il giorno del primo incontro sul campo tra Gian Piero Gasperini e la squadra, chiamata a iniziare un nuovo ciclo sotto la guida del tecnico piemontese.
Tutte le amichevoli in diretta su DAZNA riportare la notizia è DAZN, che trasmetterà integralmente tutte le amichevoli del precampionato giallorosso. Dopo i primi tre test a Trigoria contro Primavera, Roma City e Trastevere, la Roma volerà in Francia per affrontare il Cannes il 26 luglio, club appartenente alla proprietà Friedkin. Successivamente la squadra sarà impegnata nel ritiro in Galles con le sfide contro Cardiff City, Newport County e Brighton.
Chiusura di lusso contro il Borussia Dortmund
Il percorso di avvicinamento alla nuova stagione si concluderà con un appuntamento di prestigio. A Ferragosto, infatti, la Roma affronterà il Borussia Dortmund in quella che rappresenterà la prova generale prima degli impegni ufficiali. Grazie alla copertura completa di DAZN, i tifosi romanisti potranno seguire ogni minuto della preparazione estiva e osservare da vicino i primi passi della squadra di Gasperini.