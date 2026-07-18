La Roma del secolo: tra memoria e futuro, il sogno ora deve diventare progetto

Nel 2027 il club giallorosso compirà cento anni: tra Champions, ambizioni e nuove sfide, la Roma vuole un progetto vincente

Pagine Romaniste (E.Mattei) – Ci sono stagioni che valgono più di altre. Non soltanto per i risultati che possono arrivare sul campo, ma per ciò che rappresentano. Per la Roma, quella che sta per iniziare appartiene a questa categoria: il ritorno in Champions League, la conferma di Gian Piero Gasperini e soprattutto l’avvicinamento al centenario del 2027 rendono questo periodo uno dei più importanti della storia recente giallorossa.

Cento anni di Roma non possono essere soltanto una celebrazione. Un anniversario così importante deve diventare un punto di partenza, l’occasione per costruire qualcosa che rimanga nel tempo. La storia del club racconta passione, appartenenza e sofferenza, ma il futuro chiede ambizione e capacità di trasformare i sogni in realtà. Gasperini è arrivato con un’idea precisa: rendere la Roma più competitiva e portarla a essere una presenza stabile ai vertici del calcio italiano. La qualificazione alla Champions non deve rappresentare un traguardo isolato, ma l’inizio di un percorso più grande. Per riuscirci serviranno una squadra più profonda, scelte rapide e una società capace di accompagnare il lavoro dell’allenatore.

I rinnovi di Paulo Dybala, Bryan Cristante e Gianluca Mancini raccontano la volontà di mantenere solide alcune colonne dello spogliatoio. La possibile conferma di Lorenzo Pellegrini andrebbe nella stessa direzione: preservare il legame con giocatori che conoscono il peso della maglia e il valore della piazza.

Ma il centenario non può essere soltanto il momento della memoria. Deve essere anche quello delle decisioni importanti. La presenza di Ryan Friedkin a Trigoria rappresenta un segnale positivo, ma ora l’ambiente aspetta risposte concrete. Il mercato sarà il vero esame della società: Gasperini ha chiesto rinforzi e la Roma dovrà dimostrare di avere la forza e la visione per costruire una squadra all’altezza delle aspettative.

Nel 2027 la Roma spegnerà cento candeline, ma la vera domanda sarà un’altra: qualevuole diventare?