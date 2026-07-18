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Roma, accelerata per Moreira: i giallorossi vogliono chiudere prima del suo ritorno dalle vacanze

Guido Rufino
Pubblicato 2 giorni fa il 18/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, accelerata per Moreira: i giallorossi vogliono chiudere prima del suo ritorno dalle vacanze

La Roma continua a muoversi sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa sempre più vicina alle sue esigenze. 

Moreira resta il nome caldo

Tra gli obiettivi principali della Roma c’è sempre Diego Moreira, esterno belga dello Strasburgo considerato un profilo ideale per il nuovo progetto tecnico. Il classe 2004 piace particolarmente per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire più ruoli sulle fasce, caratteristiche molto apprezzate a Trigoria.

La fonte e gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Sacha Tovalieri, la Roma avrebbe intensificato i contatti per provare a portare Moreira nella Capitale. Contrariamente alle voci di uno stallo circolate nelle ultime ore, arrivano segnali positivi sull’evoluzione della trattativa.

L’obiettivo è chiudere presto

La volontà del club giallorosso è quella di arrivare alla definizione dell’operazione entro il ritorno dalle vacanze del giocatore, impegnato nelle scorse settimane con il Belgio al Mondiale. La Roma vuole dunque anticipare i tempi e regalare a Gasperini un nuovo elemento per le corsie laterali.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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