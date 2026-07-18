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Roma, entusiasmo senza fine: superata quota 30mila abbonamenti per la stagione 2026/27

Guido Rufino
Pubblicato 2 giorni fa il 18/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, entusiasmo senza fine: superata quota 30mila abbonamenti per la stagione 2026/27

La passione dei tifosi romanisti continua a trasformarsi in numeri da record. La campagna abbonamenti della Roma procede a ritmo sostenuto e ha già superato quota 30mila tessere sottoscritte. 

Quota 30mila già superata

Nella giornata di oggi la Roma ha raggiunto e superato il traguardo dei 30.000 abbonamenti per la stagione 2026/27. Un dato significativo che testimonia ancora una volta il forte legame tra la squadra giallorossa e il proprio pubblico, pronto a riempire lo Stadio Olimpico anche per il prossimo campionato.

Ancora aperta la fase rinnovi

La campagna abbonamenti si trova ancora nella sua prima fase, dedicata esclusivamente ai tifosi che vogliono rinnovare il proprio posto della scorsa stagione. I sostenitori avranno tempo fino alle ore 10:00 di lunedì 20 luglio per confermare il seggiolino all’Olimpico.

Le prossime tappe

Dopo la chiusura della fase rinnovi, partirà la seconda fase della campagna, riservata ai cambi di posto e agli iscritti alla lista d’attesa. Solo successivamente, qualora dovessero rimanere disponibilità, si potrà procedere con l’eventuale vendita libera. L’obiettivo della Roma è continuare a cavalcare l’entusiasmo della tifoseria e puntare a un Olimpico sempre più pieno.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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