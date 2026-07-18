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Summerville, il West Ham dice no alla prima offerta della Roma: i giallorossi preparano il rilancio

Guido Rufino
Pubblicato 2 giorni fa il 18/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Summerville, il West Ham dice no alla prima offerta della Roma: i giallorossi preparano il rilancio

La trattativa tra la Roma e il West Ham per Crysencio Summerville entra nel vivo. Dopo i primi contatti e l’apertura del giocatore al trasferimento nella Capitale, è arrivata la risposta del club inglese.

Respinta la prima offerta

La Roma continua a spingere per Crysencio Summerville, uno dei principali obiettivi per rinforzare gli esterni offensivi di Gian Piero Gasperini. La prima proposta presentata al West Ham, pari a 40 milioni di euro più bonus, è stata però respinta dalla società inglese, che al momento non ritiene sufficiente l’offerta.

La fonte e i prossimi passi

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i dialoghi tra i due club proseguono senza sosta. La Roma starebbe infatti lavorando a una nuova proposta da presentare nei prossimi giorni, forte anche della disponibilità del giocatore, che avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi in giallorosso.

Attenzione alla concorrenza

Nel frattempo si registra anche l’interesse dell’Aston Villa, entrato in corsa dopo la cessione di Morgan Rogers. Al momento, però, la Roma resta in prima linea e ha intenzione di accelerare per evitare inserimenti decisivi da parte del club inglese e provare a chiudere uno dei colpi più importanti della propria estate di mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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