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Endrick-Roma, arriva la smentita: nessun contatto tra i giallorossi e l’entourage del brasiliano

Guido Rufino
Pubblicato 2 giorni fa il 18/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Endrick-Roma, arriva la smentita: nessun contatto tra i giallorossi e l’entourage del brasiliano

Nelle ultime ore il nome di Endrick era stato accostato alla Roma come possibile rinforzo per l’attacco. 

L’indiscrezione viene smentita

Negli ultimi giorni si era parlato della possibilità di vedere Endrick con la maglia della Roma attraverso un’operazione in prestito dal Real Madrid. Il giovane attaccante brasiliano, chiuso dalla forte concorrenza nel reparto offensivo dei Blancos, potrebbe lasciare Madrid per trovare maggiore continuità, ma il club giallorosso non sarebbe tra le società interessate.

La posizione dell’entourage

Secondo quanto riferito a Teleradiostereo dall’entourage del classe 2006, non esiste alcun contatto tra le parti. La Roma non avrebbe mai chiesto informazioni sul giocatore e, allo stato attuale, non risultano trattative né dialoghi avviati con il Real Madrid o con i rappresentanti del calciatore.

Nessuna trattativa in corso

Al momento, dunque, la pista Endrick può essere esclusa. Le voci circolate nelle scorse ore non trovano riscontro nei fatti e la Roma continua a concentrarsi su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Salvo sorprese, il talento brasiliano non rientra nei piani di mercato del club capitolino.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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