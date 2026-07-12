Genoa in pressing per Dovbyk, ma la Roma non fa sconti

Artem Dovbyk nel mirino del Genoa di De Rossi: la Roma fissa le condizioni e chiede la copertura totale dell’ingaggio.

Il nome di Artem Dovbyk continua a occupare uno spazio significativo nel mercato della Roma. Dopo una stagione complicata, l’attaccante ucraino è infatti finito al centro delle attenzioni del Genoa, che non ha smesso di seguire l’evolversi della situazione e continua a valutare la possibilità di portarlo in Liguria. Come riportato da Lorenzo Scalia sulle pagine del Corriere dello Sport, il club rossoblù mantiene vivo il proprio interesse per il giocatore, che ritroverebbe Daniele De Rossi, suo ex tecnico nella Capitale, disposto a riabbracciarlo perché convinto di poterlo rilanciare attraverso minutaggio e fiducia.

Le condizioni della Roma e il nodo ingaggio

Dal canto suo,non avrebbe escluso una simile soluzione, lasciando aperta la possibilità di proseguire la propria carriera a Genova, ma a Trigoria è stata tracciata una linea ben precisa. L’obiettivo è unaoppure un prestito accompagnato da un diritto o da un obbligo di riscatto. Al momento non viene presa in considerazione l’ipotesi di un prestito secco con compartecipazione dell’ingaggio: il club capitolino pretende che la società acquirente si faccia carico dell’intero stipendio del calciatore, pari a. Proprio il peso dell’ingaggio rappresenta oggi il principale ostacolo per il, che difficilmente riuscirebbe a sostenere queste cifre alle condizioni attuali. Nonostante ciò, la trattativa non può essere considerata tramontata, poiché gli scenari di mercato sono in continua evoluzione.