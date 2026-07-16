ULTIM'ORA
Roma, doppio rinnovo ufficiale: Cristante e Mancini restano in giallorosso Roma, Pellegrini allontana le voci di mercato: il capitano resta nella Capitale Roma, l’operazione Moreira si complica: lo Strasburgo non abbassa il prezzo Roma, emergono nuovi dettagli sull’addio di Celik: decisiva la chiamata della Juventus Mondiale, premi FIFA ai club: alla Roma oltre un milione di dollari Roma, parola a Gasperini Summerville, nodo ingaggio. E la clausola è di 53 milioni Parola alla Roma Tommasi, l’anima candida che alla carriera preferiva i libri Da Capello a Nainggolan: quanti sgarbi tra Roma e Juve
CALCIOMERCATO

Roma, rinnovo Pellegrini sempre più vicino: cresce la fiducia, Juventus fuori dai giochi

Edoardo Mattei
Pubblicato 2 giorni fa il 16/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, rinnovo Pellegrini sempre più vicino: cresce la fiducia, Juventus fuori dai giochi

Prosegue la trattativa tra il club giallorosso e il capitano: accordo vicino, poi spazio al mercato

Tra i dossier relativi ai prolungamenti contrattuali ancora aperti in casa Roma resta quello di Lorenzo Pellegrini. Dopo la recente firma di Paulo Dybala sul nuovo accordo, caratterizzato da un sistema di bonus particolarmente vantaggioso, e con l’ufficialità del rinnovo di Zeki Celik ormai attesa a breve, l’attenzione della dirigenza è rivolta al capitano. Il club sta continuando il confronto con i rappresentanti del centrocampista per limare gli ultimi aspetti economici dell’intesa. Al momento esiste ancora una differenza tra la richiesta del giocatore e la proposta della società, ma la distanza viene considerata colmabile.

L’atmosfera a Trigoria resta comunque positiva e filtra fiducia sulla possibilità di arrivare presto all’accordo definitivo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di ieri Tony D’Amico ha incontrato Giampiero Pocetta, procuratore del numero 7, in un faccia a faccia giudicato costruttivo da entrambe le parti.

Nessun affondo della Juventus

Le indiscrezioni che parlavano di un possibile inserimento della Juventus nella trattativa non trovano riscontri concreti. Al momento, infatti, il dialogo riguarda esclusivamente Roma e Pellegrini, che ha sempre manifestato la volontà di proseguire la propria esperienza nella Capitale.

Anche l’ipotesi Besiktas, circolata nelle scorse settimane, non ha mai rappresentato una reale opzione per il centrocampista, che non avrebbe preso in considerazione un trasferimento in Turchia.

Una volta definito anche questo rinnovo, Gian Piero Gasperini potrà ritenersi soddisfatto del lavoro svolto dalla società sui calciatori in scadenza. Successivamente, la dirigenza concentrerà tutte le proprie energie sul mercato in entrata, dove restano ben avviati i contatti per Crysencio Summerville e Diego Moreira, candidati a diventare i prossimi rinforzi della formazione giallorossa.

#asr #asro #calciomercato #ma #pellegrini #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

49 articoli

ARTICOLI CORRELATI