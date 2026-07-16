Roma, rinnovo Pellegrini sempre più vicino: cresce la fiducia, Juventus fuori dai giochi

Prosegue la trattativa tra il club giallorosso e il capitano: accordo vicino, poi spazio al mercato

Tra i dossier relativi ai prolungamenti contrattuali ancora aperti in casa Roma resta quello di Lorenzo Pellegrini. Dopo la recente firma di Paulo Dybala sul nuovo accordo, caratterizzato da un sistema di bonus particolarmente vantaggioso, e con l’ufficialità del rinnovo di Zeki Celik ormai attesa a breve, l’attenzione della dirigenza è rivolta al capitano. Il club sta continuando il confronto con i rappresentanti del centrocampista per limare gli ultimi aspetti economici dell’intesa. Al momento esiste ancora una differenza tra la richiesta del giocatore e la proposta della società, ma la distanza viene considerata colmabile.

L’atmosfera a Trigoria resta comunque positiva e filtra fiducia sulla possibilità di arrivare presto all’accordo definitivo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di ieri Tony D’Amico ha incontrato Giampiero Pocetta, procuratore del numero 7, in un faccia a faccia giudicato costruttivo da entrambe le parti.

Nessun affondo della Juventus

Le indiscrezioni che parlavano di un possibile inserimento della Juventus nella trattativa non trovano riscontri concreti. Al momento, infatti, il dialogo riguarda esclusivamente Roma e Pellegrini, che ha sempre manifestato la volontà di proseguire la propria esperienza nella Capitale.

Anche l’ipotesi Besiktas, circolata nelle scorse settimane, non ha mai rappresentato una reale opzione per il centrocampista, che non avrebbe preso in considerazione un trasferimento in Turchia.