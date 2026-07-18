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Roma, non solo Summerville: Garnacho resta nel mirino

Guido Rufino
Pubblicato 6 giorni fa il 18/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, non solo Summerville: Garnacho resta nel mirino

La Roma continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Passando per Summerville finendo con Garnacho. 

Garnacho resta un obiettivo

Il mercato della Roma continua a muoversi su più tavoli. La priorità del club è quella di regalare a Gian Piero Gasperini almeno due esterni offensivi, motivo per cui, oltre alla trattativa sempre più avanzata per Crysencio Summerville, resta viva anche la candidatura di Alejandro Garnacho. Si tratta di un’operazione complessa, ma che la dirigenza non ha ancora accantonato.

Gli ultimi sviluppi

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, i contatti per Garnacho proseguono e il suo nome resta concretamente in lista nonostante il forte pressing della Roma su Summerville. Al momento non è scontato che possano arrivare entrambi nella Capitale, ma il club continua a valutare ogni scenario, consapevole della necessità di intervenire con almeno due innesti sugli esterni.

Smentite su Molina e Dodô

Lo stesso Longari ha inoltre smentito le indiscrezioni che nelle ultime ore avevano accostato alla Roma Nahuel Molina e Dodô. L’esterno dell’Atletico Madrid, attualmente concentrato sulla finale del Mondiale per Club, non è un obiettivo dei giallorossi, così come non risultano contatti per il terzino della Fiorentina. Due nomi che, almeno per ora, non trovano alcun riscontro nelle strategie di mercato della società capitolina.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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